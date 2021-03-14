Эти уморительные фотографии еще больше влюбят вас в котов

Хорошего вам настроения и приятного просмотра

Как же замечательно, что люди по всему миру делятся друг с другом фотографиями своих прелестных любимцев. Что бы мы делали без этих милых мордашек и этих странных, но забавнейших манер неунывающих котиков?

Вот и правда — ничего бы не делали! Благо, что нам никогда не придется жить в таком мире. Вот и сейчас пришло самое время взглянуть на них родимых! Хорошего вам настроения и приятного просмотра!

«Мой кот сидел точь-в-точь как человек и вдруг начал потягиваться — кажется, это был лучший момент в моей жизни!», «Неважно, какого размера коробка, я в ней все равно посижу!», «Кот нашел положительный момент в ношении защитного воротника», «Любопытный кот желает узнать, что такого там увидел его человеческий братан», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что супермодель Ратаковски родила первенца и показала его у своей обнаженной груди.

Молодая мама предстала без макияжа, она распустила струиться по плечам свои длинные каштановые волосы.