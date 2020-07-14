Японские ученые рассчитали дальность метания фекалий пингвинами



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Ученые уточнили необходимое для запуска кала ректальное давление

Японские ученые высчитали траекторию полета фекалий пингвинов и уточнили значение ректального давления, которое нужно для запуска кала. Основной вывод расчетов — с пингвинами нужно соблюдать дистанцию 1,34 метра, именно на такое расстояние долетает кал из гнезда, располагающегося на двухметровом камне. Это решение может применяться в преподавании курса теоретической механики, сообщает N+1.

Пингвины довольно долго сидят на яйцах, у некоторых птиц уходит на это до ста дней. Чтобы не загрязнять гнездо и не покидать нагретое место, они стреляют калом на расстояние около 40 сантиметров. Многие пингвины плавят снег с помощью фекалий, обустраивая таким образом территорию колоний.

Исследователи уже пытались оценить ректальное давление пингвинов в 2003 году. Тогда ученые выяснили, что оно зависит от вязкости фекалий и размера клоаки пингвинов и варьируется от 10 до 60 килопаскалей. Однако это исследование было неполным, поскольку его авторы учитывали только горизонтальную составляющую траектории.

Авторы свежего исследования — физик Хироюки Тадзима (Hiroyuki Tajima) из Университета Кочи и сотрудник океанариума Катсурахама Фумия Фудзисава (Fumiya Fujisawa) — рассчитывали траекторию полета фекалий с высокого постамента, соответствующего возвышенности гнезда. Кроме того, они учли действие силы тяжести при движении фекалий по желудку и кишечнику. С учетом работы силы тяжести ректальное давление уменьшилось относительно прошлой оценки с 4,6 до 2,3 килопаскаля при тех же параметрах, а время прохождения фекалий через кишечник было оценено в 0,45 миллисекунды.

«В океанариуме Катсурахама средняя высота камней в вольере для пингвинов равна 1,1 метра — при такой высоте максимальное расстояние полета фекалий составит 1,03 метра при угле к горизонту в 21 градус. А при максимальной высоте камней в два метра к пингвинам лучше не подходить на расстояние в 1,34 метра», — такой вывод сделали ученые.