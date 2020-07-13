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    Жизнь

    Девушка спасла из приюта слепую кошку и сделала ее звездой в Instagram

    • Розсилка
    Девушка спасла из приюта слепую кошку и сделала ее звездой в Instagram

    Почти всю прибыль с соцсетей хозяйка кисы отправляет в различные благотворительные фонды

    Знакомьтесь, это Моэт — слепая персидская кошка, которая покорила интернет после того, как ее забрали из приюта. Эмили Шоттер спасла изнеможенное животное во время посещения благотворительного фонда в Омане в 2014 году.

    Из-за пренебрежительного отношения заводчика Моэт потеряла зрение. До попадания в приют она долгое время находилась в грязной клетке без еды и воды. К счастью, любящая хозяйка вовремя появилась на ее пути и подарила кисе вторую жизнь, полную любви, заботы и всеобщего обожания.

    Эмили впервые увидела Моэт через шесть дней после операции. С первого взгляда девушка влюбилась в пушистую и очень уставшую кошку. В этот же день она забрала новую питомицу домой.

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    Девушка спасла из приюта слепую кошку и сделала ее звездой в Instagram
    Девушка спасла из приюта слепую кошку и сделала ее звездой в Instagram
    Девушка спасла из приюта слепую кошку и сделала ее звездой в Instagram
    Девушка спасла из приюта слепую кошку и сделала ее звездой в Instagram
    Девушка спасла из приюта слепую кошку и сделала ее звездой в Instagram
    Девушка спасла из приюта слепую кошку и сделала ее звездой в Instagram
    Девушка спасла из приюта слепую кошку и сделала ее звездой в Instagram
    Девушка спасла из приюта слепую кошку и сделала ее звездой в Instagram
    Девушка спасла из приюта слепую кошку и сделала ее звездой в Instagram

    Спустя какое-то время Эмили решила завести Моэт страничку в Instagram

    Люди были впечатлены историей, пушистой шерстью и величественным видом кошки, за короткое время на ее профиль подписалось чуть больше 50 тысяч человек

    Почти всю прибыль с соцсетей хозяйка кисы отправляет в различные благотворительные фонды, которые занимаются помощью бродячим кошкам и собакам

    «Сейчас Моэт живет как королевская особа. Она обожает внимание и постоянно ходит за людьми по пятам. Даже если ты просто разговариваешь по телефону, то обязательно должен играть с ней»,— рассказала девушка порталу Bored Panda.

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