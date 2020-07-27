20-летняя дочь Гордона Рамзи гордо демонстрирует женственные изгибы в бикини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В комментариях фанаты засыпали девушку комплиментами

Гордон Рамзи — счастливый отец пятерых детей. Самый младший сын Оскар в семье всемирно известного шеф-повара появился в 2019 году. Поговаривают, знаменитость не собирается останавливаться на достигнутом и мечтает еще об одном наследнике. Глядя на дружную семью Гордона, поклонники понимают, почему он хочет еще одного малыша.

У 20-летней дочери Рамзи Холли есть собственный Инстаграм. Она, как и многие молодые люди, активно публикует фотографии с родителями и друзьями, а также часто выкладывает селфи. На днях девушка решила порадовать фолловеров, опубликовав фото в бикини.

instagram.com/hollyramsayy/

«Не могу выносить такую жару», — коротко подписала пикантный снимок наследница шеф-повара. Фолловеры были куда более многословны. В комментариях они принялись делать Холли комплименты.

«Невероятное тело. Очень женственное», «Прекрасная», «Удивительная девушка», «Невозможно оторвать глаз», «До чего же симпатичный купальник!», «Бикини отлично на вас смотрится», — обсуждают снимок Холли интернет-пользователи.

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