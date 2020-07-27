Певица Сиара родила третьего ребенка
Пара также воспитывает трехлетнюю дочь и шестилетнего сына
34-летняя американская певица Сиара родила третьего ребенка и сообщила об этом, выложив трогательное видео из больничной палаты. Малыша, которому в первый день жизни исполнили Happy Birthday To You, назвали Уин (Win).
Это второй общий ребенок Сиары и ее мужа Рассела Уилсона. Пара также воспитывает трехлетнюю дочь Сиенну и шестилетнего сына Сиары, рожденного в отношениях с рэпером Future.
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