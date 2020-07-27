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    Жизнь

    Певица Сиара родила третьего ребенка

    • Розсилка
    Певица Сиара - Певица Сиара родила третьего ребенка
    Певица Сиара
    instagram.com/ciara/

    Пара также воспитывает трехлетнюю дочь и шестилетнего сына

    34-летняя американская певица Сиара родила третьего ребенка и сообщила об этом, выложив трогательное видео из больничной палаты. Малыша, которому в первый день жизни исполнили Happy Birthday To You, назвали Уин (Win).

    Это второй общий ребенок Сиары и ее мужа Рассела Уилсона. Пара также воспитывает трехлетнюю дочь Сиенну и шестилетнего сына Сиары, рожденного в отношениях с рэпером Future.

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    Публикация от Ciara (@ciara)

    Ранее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

    Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев

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