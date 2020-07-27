Певица Сиара родила третьего ребенка



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Певица Сиара instagram.com/ciara/

Пара также воспитывает трехлетнюю дочь и шестилетнего сына

34-летняя американская певица Сиара родила третьего ребенка и сообщила об этом, выложив трогательное видео из больничной палаты. Малыша, которому в первый день жизни исполнили Happy Birthday To You, назвали Уин (Win).

Это второй общий ребенок Сиары и ее мужа Рассела Уилсона. Пара также воспитывает трехлетнюю дочь Сиенну и шестилетнего сына Сиары, рожденного в отношениях с рэпером Future.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ciara (@ciara) 24 Июл 2020 в 10:36 PDT

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