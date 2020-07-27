Внучка Ротару в бикини радует фанатов сексуальными изгибами



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20-летняя внучка Софии Ротару Софья Евдокименко наслаждается отдыхом в Турции

Девушка устроила откровенную фотосессию на побережье

Внучка 72-летней Софии Ротару живет и учится в США. Пик эпидемии коронавируса девушка провела в самоизоляции, а теперь устроила себе отпуск у моря. Софья отдыхает в солнечной Турции и делится красивыми кадрами из путешествия.

Евдокименко устроила откровенную фотосессию на закате. Внучка певицы в белом купальнике и накидке позировала в воде, сидя на большом камне. Девушка продемонстрировала узкую талию и стройные ноги.

Софья также сделала селфи при дневном свете. Внучка Ротару показала белый купальник на шнуровке и изящную фигуру. «Поцелованная солнцем», - подписала снимок Евдокименко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve) 24 Июл 2020 в 11:29 PDT

Фолловеры девушки восхитились ее красотой и стройностью. «Крутая и очень солнечная, приятно смотреть», «Красавица, выглядишь чудесно!», «Вы такая худенькая, хочется вас накормить», «Видно, что загорела на солнышке», «Естественная красота!», «Какая улыбка, боже мой, ну просто принцесса!» - высказались пользователи Сети.

Ранее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев