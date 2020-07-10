23-летняя британка после родов похудела на 44 кг и стала настоящей секс-бомбой



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Британка Эмма Форестер смогла совершить феноменальное преображение

Для достижения результата девушке не пришлось изнурять себя диетами

23-летняя британка располнела во время беременности в 2017 году. Эмма призналась, что бесконтрольно ела всё подряд, оправдываясь своим положением. С рождением сына ситуация не изменилась. Форестер проводила всё время с новорожденным и постоянно сидела на диване, поглощая еду. В итоге девушка начала носить одежду на 10 размеров больше.

Молодая мама обратила на это внимание, только когда получила фотографии с крестин сына. «Я не могла смотреть на эти фотографии и показывать их кому-либо, потому что ужаснулась, как я выгляжу. С тех пор решила, что не хочу такой быть. Я записалась в спортзал, и на первой тренировке мне было очень стыдно. Я чувствовала, что люди смотрят на меня, поэтому прикрывалась бесформенной толстовкой», - цитирует Daily Mail слова Эммы.

Форестер вспоминает, что злилась на себя за полноту. Она стала менее активной и отказалась от встреч с подругами, потому что стеснялась своего тела.

Со временем Эмма привыкла к тренировкам. Девушка стала чередовать силовые упражнения, велосипед и пешие прогулки с мужем. Никаких диет молодая мама не придерживалась, она ела любые продукты, просто следила за общим числом калорий. Девушка старалась потреблять меньше калорий, чем тратит во время тренировки. В итоге ей удалось избавиться от 44 килограммов.

Многие спрашивают Эмму, как ей удалось достигнуть таких результатов. Она предупредила, что процесс похудения требует много времени и сил, поэтому лучше действовать поэтапно.

«Не стоит ждать быстрых результатов. Нужно быть терпеливой. Случаются дни, когда я отекаю и чувствую себя устало. У женщин каждый месяц меняет гормональное состояние. Не сдавайтесь! Просто вернитесь к этому завтра», - посоветовала Эмма.