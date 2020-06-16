50-летняя фермерша стала знаменитой в сети благодаря великолепной фигуре (фото)



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Пятидесятилетняя стройная американка известна под ником Farm Girl Jen

Джен начала тренироваться в юном возрасте, занимаясь аэробикой и бегом

Дженифер Кинг — вовсе не модель, как можно подумать, глядя на ее фигуру, а фермер из Северной Каролины, которой 50 лет. В Сети Джен прославилась исполнением невероятных для женщины трюков — она переворачивает огромные шины и мастерски машет кувалдой. Поклонники восхищаются потрясающей физической формой и заразительным жизнелюбием фермерши.

Пятидесятилетняя стройная американка известна под ником Farm Girl Jen, что переводится, как Джен, девушка с фермы. Поклонница фитнеса и здорового образа жизни ведет канал на YouTube под названием Banshee Moon, на который подписано почти 200 тысяч человек, за одноименной страничкой фермерши в Инстаграм следит почти 20 тысяч человек. В своих роликах Дженифер раскрывает секреты вечной молодости, великолепной фигуры и идеального пресса, благодаря чему зарабатывает около 100 тысяч долларов в год.

Джен начала тренироваться в юном возрасте, занимаясь аэробикой и бегом, а восемь лет назад добавила к ежедневным занятиям спортом кроссфит и тяжелую атлетику.

«Я сильнее и стройнее, чем когда–либо, и я уверена, что это в основном благодаря программе тяжелых силовых тренировок. Старение и смерть — естественные этапы жизни, но мне нравится думать, что я делаю это на своих условиях столько, сколько это возможно, и со всей грацией и достоинством, на которые я только способна», — говорит Дженифер.

Дженифер считает, что правильное питание и тренировки — основа хорошей жизни: не только здоровья, но и счастья. Ежедневно она проходит 10 тысяч шагов и занимается спортом везде, где может, на улице обычно упражняется с кувалдами, шинами и собственным весом. Диет Джен не придерживается, но питаться предпочитает рыбой и овощами. «Мне кажется, здоровый образ жизни может излечивать самые разные физические и психические недуги, — рассказывает поразительно молодая фермерша, — Пока быть пятидесятилетней просто отлично. В свой кризис средних лет я купила себе мощную машину с шестиступенчатой ручной коробкой передач, которую всегда хотела. Не копаться в своих морщинах, а быть старше, мудрее и преуспевать — это мне по вкусу».

«Я никогда не могла себе представить, что стану звездой социальных сетей в таком возрасте. Забавно, что все это началось с того, что мой муж снял несколько видео с тем, что я делаю, шутки ради. Я просто в шоке от того, как все это взорвалось. Нас поражает, что, когда мы путешествуем, люди подходят к нам и говорят, что все время смотрят нас. Это немного странно, когда те, кого видишь в первый раз, как будто знают тебя лично. В целом я открытый человек, но считаю себя стеснительной перед большими толпами. Поэтому иногда, когда надо развлекать, я оказываюсь немного за пределами своей зоны комфорта», — рассказывает Дженифер Кинг. И в то же время признается, что ей очень нравится вдохновлять людей выбирать лучшее и делать из здоровья приоритет номер один в жизни.