Эталон женственности: Злата Огневич в трусиках засветила пышную грудь (фото)



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Певица Злата Огневич instagram.com/zlata.ognevich/

Знаменитость позировала в поле

Украинская певица Злата Огневич все чаще радует поклонников фотографиями пикантного характера. Так, у себя в фотоблоге исполнительница поделилась свежими фотографиями, на которых предстает в красных трусах и белой рубашке, под которую не надела нижее белье. Наряд Огневич немного расстегнут, поэтому даже несколько засветило бюст артистки.

Автором фотосессии, которая проходила в поле, стала фотограф Елена Доброва. Под снимками Злата рассказала, какие ассоциации у нее вызывает август:

«Лучше всего я себя чувствую наедине с природой/ Когда жила в Крыму — август был любимым месяцем! Сочный, спелый, медовый, ароматный — это все про него. В конце августа у меня появляется четкое ощущение того, что я все никак не могу поймать воздушного змея за хвост! Он улетает все дальше и дальше, выше, чем небо ….», - написала Злата.

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