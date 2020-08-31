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    Эталон женственности: Злата Огневич в трусиках засветила пышную грудь (фото)

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    Певица Злата Огневич - Эталон женственности: Злата Огневич в трусиках засветила пышную грудь (фото)
    Певица Злата Огневич
    instagram.com/zlata.ognevich/

    Знаменитость позировала в поле

    Украинская певица Злата Огневич все чаще радует поклонников фотографиями пикантного характера. Так, у себя в фотоблоге исполнительница поделилась свежими фотографиями, на которых предстает в красных трусах и белой рубашке, под которую не надела нижее белье. Наряд Огневич немного расстегнут, поэтому даже несколько засветило бюст артистки.

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    Эталон женственности: Злата Огневич в трусиках засветила пышную грудь (фото)
    Эталон женственности: Злата Огневич в трусиках засветила пышную грудь (фото)
    Эталон женственности: Злата Огневич в трусиках засветила пышную грудь (фото)
    Эталон женственности: Злата Огневич в трусиках засветила пышную грудь (фото)
    Эталон женственности: Злата Огневич в трусиках засветила пышную грудь (фото)
    instagram.com/zlata.ognevich/

    Автором фотосессии, которая проходила в поле, стала фотограф Елена Доброва. Под снимками Злата рассказала, какие ассоциации у нее вызывает август:

    «Лучше всего я себя чувствую наедине с природой/ Когда жила в Крыму — август был любимым месяцем! Сочный, спелый, медовый, ароматный — это все про него. В конце августа у меня появляется четкое ощущение того, что я все никак не могу поймать воздушного змея за хвост! Он улетает все дальше и дальше, выше, чем небо ….», - написала Злата.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 155-килограммовая модель плюс-сайз снялась в прозрачных трусиках (фото)

    Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.

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    знаменитости Злата Огневич
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