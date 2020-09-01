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    Жизнь

    Дочь актера Вертинского порвала отношения с театром Франко. Там бушевали эмоции, которые ее разрушают

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    Ксения Вертинская - Дочь актера Вертинского порвала отношения с театром Франко. Там бушевали эмоции, которые ее разрушают
    Ксения Вертинская

    Жизнь одна, и ее надо проживать с теми с кем хорошо, - отметила актриса

    Украинская актриса Ксения Вертинская уволилась с тетра Франко. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуе, показав фото трудовой книжки. Так, актриса проработала в столичном театре 10лет:  

    «Ну что теперь можно официально сказать, что я безработная. Шучу. Конечно работа есть, но мои отношения с Национальным театром завершены. Как написано в трудовой 10 лет и 26 дней или 3874 дня».

    Также актриса намекнула, что работая в театре переживала эмоции, которые разрушали ее и не забыла поблагодарить за небольшое количество хороших представлений, в которых она выросла как актриса.

    «Скажу, пожалуй, банально, но жизнь одна, и ее надо проживать с теми с кем хорошо, в эмоциях которые вас не разрушают а наоборот Поэтому страшно мне? Конечно или боюсь быть невостребованной? Такое тоже есть, но внутренняя гармония важнее. 5 Я благодарна за все то хорошее что со мной было за эти 10 лет! Благодарна за опыт большой сцены благодарна за то небольшое количество действительно хороших спектаклей в которых имела возможность шлифовать себя и расти актерски!», - написала актриса.

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