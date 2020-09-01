Огромная грудь и пышные бедра: Ким Кардашьян порадовала фанатов фото в неоновом бикини



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Инстадива Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian/

Знаменитость позировала на пляже в Мексике в раздельном купальнике розового цвета

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян опубликовала серию откровенных фотографий, порадовав тем самым поклонников. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах знаменитость позирует на пляже в Мексике в раздельном купальнике неонового розового цвета. Ее также запечатлели лежащей в бассейне на фоне океана в том же образе. Волосы телезвезды заплетены в две длинные косы.

Отмечается, что 39-летняя Кардашьян прилетела в Кабо-Сан-Лукас ради фотосессии для собственного косметического бренда KKW Beauty.

Подписчики восхитились внешним видом звезды в комментариях под постом, который набрал 4,5 миллиона лайков. «Моя цель — выглядеть вот так», «Вау, Ким!», «Горячая женщина», «Выглядишь потрясно», «Ты словно бутылка вина — становишься лучше с каждым годом», «Просто красотка», — высказались фанаты.

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