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    Жизнь

    Огромная грудь и пышные бедра: Ким Кардашьян порадовала фанатов фото в неоновом бикини

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    Инстадива Ким Кардашьян - Огромная грудь и пышные бедра: Ким Кардашьян порадовала фанатов фото в неоновом бикини
    Инстадива Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Знаменитость позировала на пляже в Мексике в раздельном купальнике розового цвета

    Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян опубликовала серию откровенных фотографий, порадовав тем самым поклонников. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенных кадрах знаменитость позирует на пляже в Мексике в раздельном купальнике неонового розового цвета. Ее также запечатлели лежащей в бассейне на фоне океана в том же образе. Волосы телезвезды заплетены в две длинные косы.

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    Огромная грудь и пышные бедра: Ким Кардашьян порадовала фанатов фото в неоновом бикини
    Огромная грудь и пышные бедра: Ким Кардашьян порадовала фанатов фото в неоновом бикини
    Огромная грудь и пышные бедра: Ким Кардашьян порадовала фанатов фото в неоновом бикини

    Отмечается, что 39-летняя Кардашьян прилетела в Кабо-Сан-Лукас ради фотосессии для собственного косметического бренда KKW Beauty.

    Подписчики восхитились внешним видом звезды в комментариях под постом, который набрал 4,5 миллиона лайков. «Моя цель — выглядеть вот так», «Вау, Ким!», «Горячая женщина», «Выглядишь потрясно», «Ты словно бутылка вина — становишься лучше с каждым годом», «Просто красотка», — высказались фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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