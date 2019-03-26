54-летнюю Монику Беллуччи застали за поцелуями с молодым любовником в парке Версаля



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Моника Беллуччи

Влюбленные постоянно держались за руки

54-летняя актриса и модель весело проводит время с 36-летним Николасом Лефевром. Художник вывел Монику Беллуччи на прогулку.

После развода с Венсаном Касселем актриса долгое время была в одиночестве. Однако сердце одной из самых красивых женщин планеты растопил простой художник и галерист. Актриса и модель бесконечна счастлива в новых отношениях. Всегда занятая Моника Беллуччи всё больше времени проводит со своим бойфрендом.

Николас Лефевра уговорил возлюбленную на прогулку по Версалю. Красивая пара недолго оставалась инкогнито. Вскоре их рассекретили и стали фотографировать. Но ни Монику, ни Николаса это особо не заботило. Они были полностью погружены друг в друга. Лефевр жестикулировал и что-то рассказывал Монике пока они неспешно шли по парковой зоне Версаля. Она оживленно реагировала и беспрестанно улыбалась.

Влюбленные держались за руки, Николас постоянно обнимал Монику, прижимал ее к себе. Всегда сдержанная актриса была в столь легкомысленном и влюбленном настроении, что даже позволила своему мужчине целовать ее на публике. Было вино, что пара от души наслаждается общением и своими чувствами, не заботясь о том, что их кто-то увидит.

Актриса до последнего скрывала свой новый роман. Лишь недавно она призналась, что долгое время встречается с мужчиной. «Он не из моего мира, у него другая работа, но ему так же много приходится путешествовать, как и мне. Его ритм жизни позволяет ему понимать меня. Я не хочу называть его имя, но могу сказать, что очень счастлива и довольна своим выбором», — говорил она.