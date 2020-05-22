5G, «чипизация» и Кличко-супермен в новом клипе рэпера Фрила (видео)



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Рэпер Фрил

В клипе можно увидеть летающего мэра столицы Виталия Кличко, который ночью опрыскивает Киев

Украинский рэпер Freel выпустил новый ироничный клип «Санитайзер». Это мультфильм, в котором высмеиваются различные «теории заговора» - например, о «чипизации» населения или вред от 5G.

Также в клипе можно увидеть летающего мэра столицы Виталия Кличко, который по сюжету ночью опрыскивает Киев, спортсмена из Гидропарка, которого преследуют полицейские, а в конце видео Днепра вынырнет гигантский осьминог.

«Я не верю в «теории заговора» и очень сомневаюсь, что Билл Гейтс хочет вставить всем нам чип в голову. А если вам в мессенджере присылают информацию о том, что сегодня ночью вертолеты будут опрыскивать город химикатами - это не значит, что так и будет.

Хотя карантин нам всем уже очень надоел, но это все-таки уникальное время, и мне захотелось зафиксировать его в таком ироничном видео. Во время карантина снимать новые видео сложно, поэтому я решил сделать мультфильм», - комментирует Фрил.

Иллюстрации в видео нарисовала Оксана Гаджий, анимацию сделал Сергей Митянський.

Напомним, в апреле Freel выпустил «карантинный» клип «Вирус». Ранее сообщалось, что альбом Фрила «Спалах» вошел в топ-10 лучших релизов года по версии музыкальной премии APrize.