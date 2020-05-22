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    Шоу-биз

    Самая красивая женщина в микробикини едва не уронила грудь (фото)

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    <p>Супермодель Белла Хадид</p> - Самая красивая женщина в микробикини едва не уронила грудь (фото)

    Супермодель Белла Хадид

    Фото: @bellahadid

    Подписчики звезды восхитились фигурой супермодели

    Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась откровенными фото во время всеобщего режима изоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

    На опубликованных кадрах 23-летняя знаменитость с собранными в хвост волосами фотографирует себя снизу. Она попозировала в бикини изумрудного цвета, верх которого оголяет часть ее груди, золотых часах и серьгах-кольцах.

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    Самая красивая женщина в микробикини едва не уронила грудь (фото)
    Самая красивая женщина в микробикини едва не уронила грудь (фото)
    Самая красивая женщина в микробикини едва не уронила грудь (фото)
    Фото: @bellahadid

    Подписчики Хадид восхитились фигурой супермодели и написали об этом в комментариях под публикацией, которая набрала почти полтора миллиона лайков. «Солнышко, я тебя обожаю», «Белла, ты ангел, люблю тебя», «Идеальное тело», «Вау, прекрасна!», «Зеленый тебе идет», «Господи, какая же ты шикарная», — высказывались поклонники.

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