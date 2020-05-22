Самая красивая женщина в микробикини едва не уронила грудь (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Супермодель Белла Хадид Фото: @bellahadid

Подписчики звезды восхитились фигурой супермодели

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась откровенными фото во время всеобщего режима изоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На опубликованных кадрах 23-летняя знаменитость с собранными в хвост волосами фотографирует себя снизу. Она попозировала в бикини изумрудного цвета, верх которого оголяет часть ее груди, золотых часах и серьгах-кольцах.

Подписчики Хадид восхитились фигурой супермодели и написали об этом в комментариях под публикацией, которая набрала почти полтора миллиона лайков. «Солнышко, я тебя обожаю», «Белла, ты ангел, люблю тебя», «Идеальное тело», «Вау, прекрасна!», «Зеленый тебе идет», «Господи, какая же ты шикарная», — высказывались поклонники.