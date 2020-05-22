Венсан Кассель был госпитализирован после серьезной аварии



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Французский актер Венсан Кассель instagram.com/vincentcassel/

Актер попал в аварию во время поездки на скутере

Французские СМИ сообщили о том, что 53-летний актер Венсан Кассель был доставлен в больницу после аварии на скутере. Это произошло в среду в деревне Арбонна на юго-западе Франции, недалеко от города Биарриц. Актера доставили в частную больницу PolyClinique d'Aguilera, отмечается, что у него легкие повреждения лица. Сегодня Кассель сделал публикацию в своем Instagram stories, где написал:

«Я жив. Спасибо».

instagram.com/vincentcassel/

Неизвестно, находится ли он все еще в больнице. Инцидент произошел в районе, где Венсан живет со своей 23-летней женой моделью Тиной Кунаки. До нее Кассель 14 лет был женат на Монике Беллуччи.

С Кунаки он начал встречаться в 2016 году, а в 2018 году они поженились. У пары есть дочь - Амазони Кассель, которая родилась в 2019. У Венсана и Моники тоже есть дети - дочери Леони и Дева.

Кассель и Кунаки часто демонстрируют свои отношения, папарацци то и дело запечатлевают их во время поцелуев. А этой весной звездная пара участвовала в совместной романтической фотосессии на пляже. Многие прежде всего обращают внимание на большую разницу в возрасте между супругами и отмечают, что 53-летний Кассель «слишком стар» для 23-летней модели.