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    Шоу-биз

    Венсан Кассель был госпитализирован после серьезной аварии

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    Французский актер Венсан Кассель - Венсан Кассель был госпитализирован после серьезной аварии
    Французский актер Венсан Кассель
    instagram.com/vincentcassel/

    Актер попал в аварию во время поездки на скутере

    Французские СМИ сообщили о том, что 53-летний актер Венсан Кассель был доставлен в больницу после аварии на скутере. Это произошло в среду в деревне Арбонна на юго-западе Франции, недалеко от города Биарриц. Актера доставили в частную больницу PolyClinique d'Aguilera, отмечается, что у него легкие повреждения лица. Сегодня Кассель сделал публикацию в своем Instagram stories, где написал:

    «Я жив. Спасибо».

    1_ehp_chp_210520vincent-cassel_24452jpg
    instagram.com/vincentcassel/

    Неизвестно, находится ли он все еще в больнице. Инцидент произошел в районе, где Венсан живет со своей 23-летней женой моделью Тиной Кунаки. До нее Кассель 14 лет был женат на Монике Беллуччи.

    С Кунаки он начал встречаться в 2016 году, а в 2018 году они поженились. У пары есть дочь - Амазони Кассель, которая родилась в 2019. У Венсана и Моники тоже есть дети - дочери Леони и Дева.

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    Венсан Кассель был госпитализирован после серьезной аварии
    Венсан Кассель был госпитализирован после серьезной аварии
    Венсан Кассель был госпитализирован после серьезной аварии
    Венсан Кассель был госпитализирован после серьезной аварии
    Венсан Кассель был госпитализирован после серьезной аварии
    Венсан Кассель был госпитализирован после серьезной аварии
    Венсан Кассель был госпитализирован после серьезной аварии

    Кассель и Кунаки часто демонстрируют свои отношения, папарацци то и дело запечатлевают их во время поцелуев. А этой весной звездная пара участвовала в совместной романтической фотосессии на пляже. Многие прежде всего обращают внимание на большую разницу в возрасте между супругами и отмечают, что 53-летний Кассель «слишком стар» для 23-летней модели.

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