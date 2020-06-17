70-летняя австралийка выглядит на 30 благодаря отказу от сахара



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Австралийка Каролин Хартц

Женщина каждый день гуляет на свежем воздухе, занимается благотворительностью, спит по 7−8 часов в сутки и медитирует по утрам

Австралийка Каролин Хартц — мать троих детей и счастливая жена 40-летнего мужчины в июле будет праздновать свое 70-летие. Но вы ни за что не поверите в эту цифру, увидев фотографии Каролин в бикини. Австралийка утверждает, что выглядеть вдвое моложе своего возраста ей помогает правильное питание, в особенности отказ от сахара.

«Я не ем сахар уже 28 лет. Сначала было очень тяжело, я была помешана на сладком, обожала есть булочки и торты. Но когда мне поставили диагноз преддиабет, я отказалась от сахара и пересмотрела свое питание. Уверена, что именно благодаря этому, я сейчас здорова и у меня нет лишнего веса», — объясняет Каролин Хартц.

Вместо сахара австралийка ввела в свой рацион ксилит — многоатомный спирт в виде бесцветных гигроскопических кристаллов сладкого вкуса, растворяющихся в воде. По калорийности ксилит близок к сахару, по сладости — к сахарозе, но биологической ценности не имеет. Каролин говорит, что с возрастом метаболизм замедляется и нужно брать контроль над телом в свои руки.

«Большинство женщин старше 50 лет уверены, что уже невозможно иметь хорошую фигуру. Даже 40-летние женщины, особенно те, у кого есть дети, опускают руки перед лишним весом и несовершенствами тела. На самом деле для сохранения молодости нужно делать всего лишь две вещи: смотреть, что вы кладете в рот и регулярно двигать ногами», — рассказала Каролин порталу news.com.au.

Каролин Хартц говорит, что каждый день гуляет на свежем воздухе, занимается благотворительностью, спит по 7−8 часов в сутки и медитирует по утрам — это помогает ей быть спокойнее и собраннее. Но, по словам австралийки, самый главный секрет ее молодости и красоты — это уверенность в том, что стакан наполовину полон.

«Я всегда говорю своим трем детям, что жизнь не идеальна. Если у вас возникла проблема или неудача, вставайте и идите снова. Часто бывает, что так Вселенная указывает вам другое направление. Я очень сильно верю в то, что когда закрывается одна дверь, обязательно открывается вторая. У меня тоже были трудные времена, но любая неудача — это всего лишь камень на пути к успеху. Надо вставать и идти снова».