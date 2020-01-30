82-летний экс-король Бельгии признался, что у него есть внебрачная дочь



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Экс-король Бельгии Альберт II признал свою внебрачную дочь после долгих лет судебных разбирательств

Точку в вопросе поставил анализа ДНК для установления отцовства

85-летний Альберт II по результатам анализа ДНК и выводам экспертов оказался биологическим отцом 51-летней художницы Дельфины Боэль. Экс-король решил прекратить судебную тяжбу, которая длилась с 2013 года, и теперь считает женщину своим четвертым ребенком. Тем временем, адвокат Дельфины Боэль Марк Уйтендаэль заявил в интервью, что жизнь его подзащитной была долгим кошмаром из-за этого «стремления к идентичности». Об этом сообщает ВВС.

Первые слухи о том, что у короля есть незаконнорожденный ребенок, появились еще в 1999 году. Это стало причиной скандала во дворце. Сама Боэль впервые заявила о том, кто ее биологический отец лишь в 2005 году вон время интервью. Мать художницы, баронесса Сибилла де Селис Лонгшамс, рассказала, что у них с будущим королем были отношения между 1966 и 1984 годами, когда он был принцем Льежским Альбертом. После смерти его старшего брата в 1993 году он неожиданно вступил на престол в возрасте 62 лет.

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