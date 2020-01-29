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    Шоу-биз

    Приянка Чопра сыграет в продолжении «Матрицы»

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    <p>Сейчас актриса и обладательница титула &laquo;Мисс мира&raquo; находится на финальной стадии переговоров с создателями картины</p> <div></div> - Приянка Чопра сыграет в продолжении «Матрицы»

    Сейчас актриса и обладательница титула «Мисс мира» находится на финальной стадии переговоров с создателями картины

    Фото: instagram.com/priyankachopra/

    Съемки четвертой «Матрицы» уже скоро начнутся в Северной Калифорнии

    Актриса и обладательница титула «Мисс мира» Приянка Чопра может сыграть в четвертой части «Матрицы». Сейчас актриса находится на финальной стадии переговоров с Warner Bros. и Village Roadshow, занимающимися производством фильма. Об этом сообщает Variety.

    Кого именно она может сыграть, пока не сообщается. Если переговоры завершатся удачно, то Приянка присоединится к Киану Ривзу, Кэрри-Энн Мосс, Нилу Патрику Харрису и другим актерам, уже утвержденным на эту роль.

    По информации Variety, съемки четвертой «Матрицы» уже скоро начнутся в Северной Калифорнии. Фильм должен выйти на экраны 21 мая 2021 года. Автором сценария и режиссером фильма выступает Лана Вачовски.

    Напомним, в прошлом году Приянка и музыкант Ник Джонас сыграли пышную свадьбу.

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    Приянка Чопра сыграет в продолжении «Матрицы»
    Приянка Чопра сыграет в продолжении «Матрицы»
    Приянка Чопра сыграет в продолжении «Матрицы»
    Приянка Чопра сыграет в продолжении «Матрицы»
    Приянка Чопра сыграет в продолжении «Матрицы»
    Приянка Чопра сыграет в продолжении «Матрицы»
    Приянка Чопра сыграет в продолжении «Матрицы»
    Приянка Чопра сыграет в продолжении «Матрицы»
    Приянка Чопра сыграет в продолжении «Матрицы»
    Приянка Чопра сыграет в продолжении «Матрицы»
    Приянка Чопра сыграет в продолжении «Матрицы»
    Фото: instagram.com/priyankachopra/

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