Приянка Чопра сыграет в продолжении «Матрицы»



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Сейчас актриса и обладательница титула «Мисс мира» находится на финальной стадии переговоров с создателями картины Фото: instagram.com/priyankachopra/

Съемки четвертой «Матрицы» уже скоро начнутся в Северной Калифорнии

Актриса и обладательница титула «Мисс мира» Приянка Чопра может сыграть в четвертой части «Матрицы». Сейчас актриса находится на финальной стадии переговоров с Warner Bros. и Village Roadshow, занимающимися производством фильма. Об этом сообщает Variety.

Кого именно она может сыграть, пока не сообщается. Если переговоры завершатся удачно, то Приянка присоединится к Киану Ривзу, Кэрри-Энн Мосс, Нилу Патрику Харрису и другим актерам, уже утвержденным на эту роль.

По информации Variety, съемки четвертой «Матрицы» уже скоро начнутся в Северной Калифорнии. Фильм должен выйти на экраны 21 мая 2021 года. Автором сценария и режиссером фильма выступает Лана Вачовски.

Напомним, в прошлом году Приянка и музыкант Ник Джонас сыграли пышную свадьбу.