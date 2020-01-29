12-летняя дочь Милы Йовович появилась на обложке глянца



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Эвер Габо Андерсон приняла участие в новой модной съемке Фото: instagram.com/millajovovich/

Об успехах дочери сообщила ее звездная мама

44-летняя Милла Йовович гордится своей дочерью, которая идет по стопам матери и начинает свою карьеру с мира моды. Так, Габо украсила обложку журнала Love. В кадре Эвер позировала с синими волосами и белой крысой на плечах. Необычный питомец был выбран в честь года Крысы, которым считается 2020-й по восточному календарю.

С новой значимой съемкой дочь поздравила Мила Йовочич, которая сейчас находится на девятом месяце беременности. Артистка отметила, что гордится успехами наследницы. По ее словам, девочка уже точно знает, кем хочет стать, когда вырастит, и упорно работает для достижения своей цели - занимается с педагогами по актерскому мастерству и посещает прослушивания. На счету Габо уже две небольшие роли в кино.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 28 Янв 2020 в 9:18 PST

«Как же я горжусь своей маленькой феей. Эвер, я и твой отец всегда учили тебя, что одна лишь мечта не способна привести тебя к заветной цели. Ты хорошо усвоила этот урок и знаешь, что за любым успехом стоит много труда», - обратилась к дочери Мила в Instagram.