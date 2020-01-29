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    Жизнь

    Опубликовано тайное письмо принцессы Дианы

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    <p>Дворецкий Леди Ди и ее близкий друг показал ее письмо к нему</p> <div></div> - Опубликовано тайное письмо принцессы Дианы

    Дворецкий Леди Ди и ее близкий друг показал ее письмо к нему

    В неизвестном ранее послании она трогательно высказалась о своих детях

    Пол Баррелл опубликовал снимок народной принцессы с ее сыновьями, который был сделан за два года до трагической гибели Дианы. Под ним 60-летний мужчина поместил отрывок из послания, которое когда-то ему адресовала Леди Ди.

    «Я люблю своих мальчиков больше жизни, и, надеюсь, что посеянные мной семена будут расти и приносить необходимую силу, знания и стабильность», - говорится в письме Дианы.

    instagram.com/officialpaulburrell

    Пол заявил, что эти слова актуальны и сегодня. Они как нельзя кстати в ситуации с 38-летней Меган Маркл и 35-летним принцем Гарри. Баррелл выразил поддержку супругам, которые сложили королевские полномочия. Он оправдал их стремление обеспечить нормальную жизнь для себя и сына Арчи после переезда в Канаду.

    Баррелл попал во дворец в 18 лет. Сначала он служил лакеем у королевы Елизаветы II. Позже мужчина перешел в услужение принцессы Дианы. Десять лет он был ее личным дворецким. Пол сумел стать для нее близким другом, с которым она сохраняла теплые отношения вплоть до своей гибели в автокатастрофе в 1997 году. После этого Баррелл опубликовал несколько книг о ней.

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