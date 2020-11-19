Дерзкая Екатерина Бужинская показала фото топлес

Звезда в смелом образе позировала на камеру

Певица обожает экспериментировать с образами и на этот раз выбрала откровенный лук.

Певица Екатерина Бужинская продемонстрировала поклонникам откровенный образ. Звезда позировала топлес, прикрывшись руками в красных длинных лакированных перчатках от Louis Vuitton.

«А Вы знаете, что существует «язык перчаток»? При помощи перчаток дама могла подать сигнал возлюбленному, показать свой интерес к кому-то или попросить его оставаться в стороне. Мужчине нужно было всего лишь внимательно наблюдать за тем, что она проделывала со своими перчатками.

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Наиболее распространенные значения этого языка: «Да» - перчатку следовало как бы нечаянно обронить. «Нет» - просто теребить перчатки рукой. «Не уходите» - слегка, как бы шутя ударить по левому плечу», - написала под фото артистка.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.