86-летний британец прошел тысячу километров, чтобы позаботиться о сестрах

Обычный маршрут Питера: от его дома до центра города, где он общается с людьми

86-летний Питер Мюррей из Лондона каждый день проходит по 32 километра вокруг Барнета, Энфилда и Харинги (районы Лондона), чтобы позаботиться о своих старших сестрах Мэри и Пэт, которые находятся в хосписе Северного Лондона.

Свои ежедневные прогулки и сбор средств для хосписа он начал еще в апреле, и с тех пор ему удалось собрать 1528 фунтов стерлингов и пройти в общей сложности около 1609 километров. Но на этом Питер останавливаться не планирует.

«Питер невероятно вдохновляет. Я восхищен его энергичностью и благодарен за все, что он сделал. Его потрясающий сбор средств дает нам возможность выполнять нашу жизненно важную работу, чтобы мы могли дать лучшее нашим пациентам», — сказал Деклан Кэрролл, исполнительный директор хосписа Северного Лондона.

Обычный маршрут Питера: от его дома до центра города, где он общается с людьми. Затем он делает еще несколько больших кругов по парку. Пожилому мужчине очень нравятся его прогулки: он любит говорить с людьми, даже малознакомыми, и благодаря ежедневной физической активности чувствует себя здоровее, пишет Daily Mail.

Питер уже не в первый раз ходит ради благотворительности. В прошлом году он прошел 1609 километров (тысяча миль), чтобы собрать деньги для больницы Уиппс-Кросс и поблагодарить персонал за лечение еще одной его сестры, которая заболела коронавирусом.

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