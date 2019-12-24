98-летнего принца Филиппа выписали из больницы (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

О причинах экстренной госпитализации герцога Эдинбургского не сообщалось ничего

Филиппа доставили в Букингемский дворец, откуда на вертолете перевезут к жене и наследникам

Принц Филипп все-таки встретит Рождество дома: мужа Елизаветы II выписали из больницы, в которой он провел четыре дня. О причинах экстренной госпитализации герцога Эдинбургского не сообщалось ничего, кроме того, что его беспокоили уже имеющиеся заболевания. Принц Чарльз дал короткий комментарий о состоянии здоровья своего отца:

«С ним все в порядке. В его возрасте случаются проблемы со здоровьем, но в больнице о нем хорошо заботятся». Королева Великобритании не стала менять свои планы и, не дожидаясь супруга, отправилась в Сандрингенский дворец, где традиционно проводит Рождество вместе со всей семьей. Теперь же праздничный ужин не будет омрачен отсутствием принца-консорта: Филиппа доставили в Букингемский дворец, откуда на вертолете перевезут к жене и наследникам.