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    Жизнь

    98-летнего принца Филиппа выписали из больницы (фото)

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    <p>О причинах экстренной госпитализации герцога Эдинбургского не сообщалось ничего</p> <div></div> - 98-летнего принца Филиппа выписали из больницы (фото)

    О причинах экстренной госпитализации герцога Эдинбургского не сообщалось ничего

    Филиппа доставили в Букингемский дворец, откуда на вертолете перевезут к жене и наследникам

    Принц Филипп все-таки встретит Рождество дома: мужа Елизаветы II выписали из больницы, в которой он провел четыре дня. О причинах экстренной госпитализации герцога Эдинбургского не сообщалось ничего, кроме того, что его беспокоили уже имеющиеся заболевания. Принц Чарльз дал короткий комментарий о состоянии здоровья своего отца:

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    98-летнего принца Филиппа выписали из больницы (фото)
    98-летнего принца Филиппа выписали из больницы (фото)
    98-летнего принца Филиппа выписали из больницы (фото)
    98-летнего принца Филиппа выписали из больницы (фото)

     «С ним все в порядке. В его возрасте случаются проблемы со здоровьем, но в больнице о нем хорошо заботятся». Королева Великобритании не стала менять свои планы и, не дожидаясь супруга, отправилась в Сандрингенский дворец, где традиционно проводит Рождество вместе со всей семьей. Теперь же праздничный ужин не будет омрачен отсутствием принца-консорта: Филиппа доставили в Букингемский дворец, откуда на вертолете перевезут к жене и наследникам.

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    здоровье Принц Чарльз
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