6-летний принц Джордж приготовил рождественский пудинг вместе с дедом и королевой (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сын Кейт Миддлтон приготовил для ветеранов на королевской кухне Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Традиционно члены королевского семейство положили в пудинг шестипенсовые монеты, которые потом попадутся счастливчикам

Принца Джорджа уже начали учить готовить. Букингемский дворец порадовал поклонников королевской семьи новыми нежными снимками. Представители четырех поколений семейства собрались вместе, чтобы приготовить традиционное рождественское лакомство.

93-летняя Елизавета II, ее сын 71-летний принц Чарльз, 37-летний внук принц Уильям в компании с самым маленьким будущим королем, шестилетним принцем Джорджем, занялись приготовлением пудинга на Рождество.

Это блюдо отведают одинокие ветераны британской армии на мероприятиях, которые организует благотворительный Королевский легион. Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма старательно размешивал фруктовую смесь деревянной ложкой. Маленькому Джорджу удалось выполнить эту миссию, даже на запачкав свою белоснежную рубашку.