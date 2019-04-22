Алекс Родригес смутил дочь, спев серенаду для Дженнифер Лопес



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Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Многие знаменитости отметили католическую Пасху, в том числе и 49-летняя Дженнифер Лопес. В праздничный день певицу развлекал ее жених, 43-летний бейсболист Алекс Родригес

Поп-дива поделилась забавным видео, на котором спортсмен, играя на укулеле спел небольшую серенаду для возлюбленной. Судя по всему, он рассчитывал, что его пение поддержит дочь Наташа, сидящая рядом.

Однако она смутилась и отказалась, чем рассмешила взрослых. Впрочем, Родригес не растерялся, заявив, что у Наташи музыкальный талант, который она унаследовала от него.

Говоря о таланте, спортсмен не шутил. В конце декабря Джей Ло опубликовала ролик, на котором их с Алексом дочери спели один из самых знаменитых и романтичных хитов Элвиса Пресли. При этом, Наташа прекрасно играла на укулеле, хоть и заглядывала в ноты на компьютере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 21 Апр 2019 в 8:24 PDT

Дженнифер и Алексу удалось создать большую дружную семью. Все праздники они проводят вместе, а их дети, у пары их четверо на двоих, уже воспринимают друг друга как родных. Будучи в браке с музыкантом Марком Энтони певица родила двойняшек Макса и Эмми. У Алекса от первого брака остались две дочки: 14-летняя Наташа и 10-летняя Элла, ровесница детей Лопес.

Джерело: graziamagazine.ru