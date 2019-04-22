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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт

    • Розсилка
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт

    Королевский эксперт Лорна Шаддик шокировала общественность неожиданным заявлением

    Несмотря на то, что официальные представители британской королевской семьи и специалисты утверждали, что герцогиня Сассекская Меган Маркл родит своего первенцы в последних числах апреля или в самом начале мая, королевский эксперт Лорна Шаддик уверена, что супруга принц Гарри уже стала мамой. Этому, по мнению специалиста, якобы, есть несколько неопровержимых доказательств.

    В первую очередь, обращается на себя внимание уже несколько дней закрытая парковка у Фрогмор-Хауса - резиденции Маркл и принца. Шаддик предположила, что так королевская семья стареется что-то скрыть от журналистов, например, появление автомобиля врачей, пишет Еxpress.co

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    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт
    Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский єксперт

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    Во-вторых, в последний раз Меган появлялась на публике около посольства Новой Зеландии в Великобритании аж 19 марта. Времени с тех пор прошло прилично, и эксперт предполагает, что за это время герцогиня уже могла родить. Просто пока она не хочет рассказывать всему миру о прибавлении в семействе. При этом Лорна напомнила, что Кейт Миддлтон в свое время бывала на официальных мероприятиях за месяц до родов.

    Немалую сумятицу устроил и недавний пост герцога и герцогини Сассекских в на официальной странице Instagram, в котором супруги поблагодарили всех неравнодушных, которые сделали пожертвования в благотворительные организации вместо того, чтобы отправить подарки будущим родителям. По словам эксперта, в британской королевской семье почти никогда не говорят о ребенке за несколько недель до рождения. А, значит, малыш уже появился на свет.

    Другое косвенное доказательство заключатся в том, что несколько дней назад в доме Меган Маркл побывал ее близкий друг, визажист Дэниел Мартин. Лорна Шаддик допускает, что после рождения ребенка бывшая актриса хочет привести себя в порядок перед официальным объявлением о пополнении в семье.

    И, наконец, в пользу предположения об уже прошедших родах говорит и тот факт, что принц Чарльз, отец Гарри, очень трепетно относящийся к детям и внукам, перенес визит в Германию на 7 мая. Королевский эксперт считает, что сын королевы хочет побольше пообщаться с первенцем младшего сына перед тем, как уехать по делам заграницу.

     Читайте также: В сети показали фото романтического места, где был зачат ребенок Меган Маркл и принца Гарри.


    Джерело: teleprogramma.pro

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