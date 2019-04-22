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    Шоу-биз

    Джамала займет тренерское кресло в шоу «Голос. Діти»

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    instagram / jamalajaaa - Джамала займет тренерское кресло в шоу «Голос. Діти»
    instagram / jamalajaaa

    Радостной новостью певица поделилась в личном микроблоге

    Известная украинская певица Джамала, которая ранее была одним из тренеров на шоу «Голос країни» и судьей национального отбора на Евровидение, вновь порадует поклонников своим умением раскрывать таланты давать профессиональные советы.

    На этот раз поп-исполнительница займет кресло судьи в проекте «Голос. Діти». Об этом Джамала сообщила поклонникам на своей странице в Instagram, отметив, что очень рада будет возможности поработать с детьми.

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    Джамала займет тренерское кресло в шоу «Голос. Діти»
    Джамала займет тренерское кресло в шоу «Голос. Діти»
    Джамала займет тренерское кресло в шоу «Голос. Діти»
    Джамала займет тренерское кресло в шоу «Голос. Діти»
    Джамала займет тренерское кресло в шоу «Голос. Діти»
    Джамала займет тренерское кресло в шоу «Голос. Діти»
    Джамала займет тренерское кресло в шоу «Голос. Діти»
    Джамала займет тренерское кресло в шоу «Голос. Діти»

    «Наконец могу рассказать вам, что стану тренером в новом сезоне «Голос. Дети». Несмотря на внешнее сходство «Голоса страны» и «Голос. Дети», я воспринимаю их как совершенно разные проекты. Например, в «Голос. Дети» не важны многие профессиональные аспекты, большое влияние на выбор во взрослом. Для детей мы будем преимущественно учителями и наставниками, мы будем передавать им наши знания и умения, чтобы к финалу шоу они предстали перед публикой взрослее и окрепнув как вокалисты. Многим мешает волнение, и тренерам это состояние также передается. Поэтому мы хотим предоставить им максимальную поддержку», - написала Джа.

     

    Голос Дети дети певица Джамала новости
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