Алина Гросу показала все четыре платья со своей свадьбы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица попросила у пользователей соцсети выбрать самый выбрать самый лучший наряд

На свадьбе у Алины Гросу, как оказалось, было не три, а четыре платья. И все их она сменила на протяжении одного дня.

В своем Instagram певица выложила фото во всех платьях и обратилась к своим фолловеров с просьбой выбрать платье, которое им нравится больше всего.

Напомним, 23-го июня украинская певица Алина Гросу сыграла свадьбу в Италии.

Одной из первых, Алину Гросу в свадебном платье показала крестная мать невесты - Ирина Билык и пожелала паре любви и взаимопонимания. Кстати, именно Билык рассекретила детали торжества.

Стоит отметить, что свадьба прошла в одном из живописных городов Италии. Праздник устроили в древнем, известном своими бальнеологическими курортами, городке Абано-Терме, что недалеко от Падуи. Специально для торжества молодожены арендовали роскошную виллу. Кроме родителей молодоженов и близких друзей пары в итальянский городок также прилетели звезды шоу-бизнеса: крестная мама невесты Ирина Билык, ее бывший муж Дмитрий Коляденко, Павел Зибров, Виталий Козловский и ведущая программы «Світське життя» Екатерина Осадчая.

Читайте также: Ирина Билык показала показала первое фото с роскошной свадьбы Алины Гросу