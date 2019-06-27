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    Жизнь

    Алина Гросу показала все четыре платья со своей свадьбы

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    <p>Алина Гросу</p> <p>Фото: instagram.com/alina_grosu/</p> - Алина Гросу показала все четыре платья со своей свадьбы

    Алина Гросу

    Фото: instagram.com/alina_grosu/

    Певица попросила у пользователей соцсети выбрать самый выбрать самый лучший наряд

    На свадьбе у Алины Гросу, как оказалось, было не три, а четыре платья. И все их она сменила на протяжении одного дня.

    В своем Instagram певица выложила фото во всех платьях и обратилась к своим фолловеров с просьбой выбрать платье, которое им нравится больше всего.

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    Алина Гросу показала все четыре платья со своей свадьбы
    Алина Гросу показала все четыре платья со своей свадьбы
    Алина Гросу показала все четыре платья со своей свадьбы
    Алина Гросу показала все четыре платья со своей свадьбы
    Алина Гросу показала все четыре платья со своей свадьбы
    Алина Гросу показала все четыре платья со своей свадьбы
    Алина Гросу показала все четыре платья со своей свадьбы
    Фото: instagram.com/alina_grosu/

    Напомним, 23-го июня украинская певица Алина Гросу сыграла свадьбу в Италии.

    Одной из первых, Алину Гросу в свадебном платье показала крестная мать невесты - Ирина Билык и пожелала паре любви и взаимопонимания. Кстати, именно Билык рассекретила детали торжества

    Стоит отметить, что свадьба прошла в одном из живописных городов Италии. Праздник устроили в древнем, известном своими бальнеологическими курортами, городке Абано-Терме, что недалеко от Падуи. Специально для торжества молодожены арендовали роскошную виллу. Кроме родителей молодоженов и близких друзей пары в итальянский городок также прилетели звезды шоу-бизнеса: крестная мама невесты Ирина Билык, ее бывший муж Дмитрий Коляденко, Павел Зибров, Виталий Козловский и ведущая программы «Світське життя» Екатерина Осадчая.

     Читайте также:  Ирина Билык показала показала первое фото с роскошной свадьбы Алины Гросу
    певица Алина Гросу свадьба
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