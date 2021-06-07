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    Американка осталась с изуродованной, когда чихуа-хуа укусил ее за веко во время наращивания ресниц

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    Американка осталась с изуродованной, когда чихуа-хуа укусил ее за веко во время наращивания ресниц

    Многие отказываются даже называть чихуа-хуа настоящими собаками, а зря

    Оказывается, сделать наращивание ресниц и выжить — настоящий квест. У одних аллергия на клей, а у других во время процедуры разворачивается целый фильм ужасов. Келси Сэлмон из США в прошлые выходные готовилась к своему дню рождения и поэтому записалась на реснички. Но в самый ответственный момент чихуа-хуа мастера напал на клиентку. Сначала девушка думала, что пес только покусал ее, но все было куда серьезнее.

    «У нее (мастера) был чихуа-хуа, и сразу после того, как процедура закончилась, он вскочил и укусил меня в лицо. Все произошло так быстро, что я даже не заметила, что он что-то оторвал», - говорит Келси Сэлмон.

    @kelseysalmon

    Tell me your worst lash experience... #lash #lashextensions #fail #horrorstories #greenscreen

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    Теги: мода и красота курьез
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    Американка осталась с изуродованной, когда чихуа-хуа укусил ее за веко во время наращивания ресниц