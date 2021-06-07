Американка осталась с изуродованной, когда чихуа-хуа укусил ее за веко во время наращивания ресниц

Многие отказываются даже называть чихуа-хуа настоящими собаками, а зря

Оказывается, сделать наращивание ресниц и выжить — настоящий квест. У одних аллергия на клей, а у других во время процедуры разворачивается целый фильм ужасов. Келси Сэлмон из США в прошлые выходные готовилась к своему дню рождения и поэтому записалась на реснички. Но в самый ответственный момент чихуа-хуа мастера напал на клиентку. Сначала девушка думала, что пес только покусал ее, но все было куда серьезнее.

«У нее (мастера) был чихуа-хуа, и сразу после того, как процедура закончилась, он вскочил и укусил меня в лицо. Все произошло так быстро, что я даже не заметила, что он что-то оторвал», - говорит Келси Сэлмон.