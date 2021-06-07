Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото

Этим пушистикам нужно только одно: внимание, внимание и еще раз внимание

Хорошее домашнее животное – это какое? То, которое не мешает, не лезет под руку, ничего не требует и его вообще не видно, пока не позовешь? Или то, которому вечно есть дело до всего, чем занимается человек, поэтому по пятам за ним ходит и везде мокрый нос сует, особенно когда не надо?

Мы не знаем ответа, но у нас есть веские доказательства, что второй вариант более распространен!

«Иногда мой кот меня пугает. Кого я обманываю, он делает так постоянно!», «Подшутил над женой. Она жалуется, что наш щенок ее повсюду преследует», «Скоро время обеда, а ты даже не начинала готовить!», «Переезд – это всегда хлопоты. Главное – ничего или никого не забыть», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин