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    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото

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    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото

    Этим пушистикам нужно только одно: внимание, внимание и еще раз внимание

    Хорошее домашнее животное – это какое? То, которое не мешает, не лезет под руку, ничего не требует и его вообще не видно, пока не позовешь? Или то, которому вечно есть дело до всего, чем занимается человек, поэтому по пятам за ним ходит и везде мокрый нос сует, особенно когда не надо?

    Мы не знаем ответа, но у нас есть веские доказательства, что второй вариант более распространен!

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    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото
    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото

    «Иногда мой кот меня пугает. Кого я обманываю, он делает так постоянно!», «Подшутил над женой. Она жалуется, что наш щенок ее повсюду преследует», «Скоро время обеда, а ты даже не начинала готовить!», «Переезд – это всегда хлопоты. Главное – ничего или никого не забыть», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: шутки кот курьез
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    Эти домашних любимчиков добиваются внимания человека любыми методами. Курьезные фото