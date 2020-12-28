Личная жизнь Геннадия Кернеса: женщины, дети и внуки (фото)

Ранее личная жизнь покойного мэра Харькова не очень афишировалась

17 декабря в немецкой больнице умер глава Харькова Геннадий Кернес. Он лечился в клинике «Шарите», куда попал в сентябре из-за осложнений коронавируса. 23 декабря Харьков прощался с мэром. Мэра отпевали в Благовещенском соборе, после было открытое прощание в Театре оперы и балета. Похоронили Геннадия Кернеса на городском кладбище №2. Всего на похоронах мэра присутствовали более 100 тысяч человек.

Позже вдова мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская опубликовала ролик-прощание с умершим мужем. В него вошли кадры с похорон главы Харькова. «Спи, мой хороший», — подписала пост Оксана Гайсинская.

Общих детей у супругов не было, но от предыдущего брака с фарм-бизнесменом, совладельцем группы компаний «Здоровье» Геннадием Хорунжим у Гайсинской есть 26-летний сын Родион, которого Кернес называл своим сыном.

Отметим, что для Кернеса и Гайсинской, дочери бывшего заместителя генерального прокурора Украины, экс-прокурора Киева Юрия Гайсинского, это второй брак.

Первой же женой покойного харьковского главы была Оксана Василенко (в браке состояли с 1982 до 1985). У них есть сын Кирилл, которому сейчас 38 лет. По информации СМИ, у Кирилла есть двое детей: Кира и Лука. На нынешних выборах в облсовет он возглавил партийный список политсилы своего отца.

С женщиной он проживал в гражданском браке. В этих отношениях у пары появился сын Даниил. Известно, что мужчина — предприниматель и у него есть сын Петр от первого брака с Анастасией Степулой (родился в 2013-м), а вторая жена Юлия родила ему дочь в 2019 году.

Кроме того, после смерти главы Харькова Геннадия Кернеса стало известно, что у него не только два сына и пасынок, но и 11-летняя дочь София. Рассказал о ней друг покойного мэра.

Мама девочки — Ольга Муравицкая. 41-летняя женщина живет на две страны: то в Англии, то в Украине. С Геннадием Кернесом познакомилась в Харькове. Сейчас живет в Лондоне с мужем, имеет ребенка и от него.

Бабушка и дедушка девочки рассказали, что Ольга с дочкой не смогли приехать на похороны в Харьков, так как Британию закрыли на карантин, а в Лондоне девочка оказалась, потому что этого хотел отец, с которым у нее были прекрасные отношения. Последний раз папа с девочкой виделись весной, но они ежедневно общались по телефону.

Ранее «Скотч» сообщал, что бывшая жена Кернеса показала фото их счастливой молодости.

«При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь», — подписала фото бывшая жена Кернеса.