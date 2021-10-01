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    Андрей Шевченко трогательно поздравил сына с днем рождения (фото)

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    Александру Шевченко 1 октября исполнилось девять лет Фото: Andriy Shevchenko - Андрей Шевченко трогательно поздравил сына с днем рождения (фото)

    Александру Шевченко 1 октября исполнилось девять лет

    Фото: Andriy Shevchenko

    В семье легендарного футболиста сегодня праздник

    Обладатель «Золотого мяча» и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил своего сына Александра с днем рождения. Свое приветствие футболист написал по-английски. Парню сегодня исполнилось девять лет.

    «Поздравляем нашего Александра с Днем рождения. Девять удивительных лет и считаем дальше. Ты нас так многому научил, нам повезло и мы счастливы, что ты у нас есть. С Днем рождения, мой сынок», – говорится на странице Шевченко в Фейсбуке.

    Недавно Андрей Шевченко тоже праздновал день рождения. Обладателю «Золотого мяча» 29 сентября исполнилось 45 лет. Сейчас Шевченко с женой Кристен Пазик и четырьмя сыновьями живет в Лондоне.

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    Андрей Шевченко трогательно поздравил сына с днем рождения (фото)
    Андрей Шевченко трогательно поздравил сына с днем рождения (фото)
    Андрей Шевченко трогательно поздравил сына с днем рождения (фото)
    Андрей Шевченко трогательно поздравил сына с днем рождения (фото)

    Напомним, что пара познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджио Армани в 2002 году, а через два года сыграла свадьбу в Вашингтоне. Андрей и Кристен воспитывают четырех сыновей - 16-летнего Джордана, 14-летнего Кристиана, девятилетнего Александра и семилетнего Райдера-Габриэля.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: дети звезд День рождения Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко трогательно поздравил сына с днем рождения (фото)