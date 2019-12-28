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    Фото

    Жена Дмитрия Комарова показала новогодний ретро-образ

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    Жена Дмитрия Комарова показала новогодний ретро-образ
    instagram.com/aakucherenko

    22-летняя украинская модель и телеведущая Александра Кучеренко продемонстрировала новогодний ретро-образ и рассказала о желаниях на Новый год

    Звездная красотка позабавила поклонников необычным фото.

    По словам девушки, у нее была фотосессия в стиле фильма «Великий Гэтсби», поэтому она в соответственном ретро-наряде. 

    На ней золотистое ярко-сверкающее платье и серьги в тон, волосы Саши красиво уложены и украшены черной повязкой с перьями, а на ее лице яркий макияж. 

    На фото также можно увидеть «дорисованные» руки в белых перчатках, которые держат бокалы с шампанским. 

    ____16.13.12
    instagram.com/aakucherenko

    В подписи к снимку Александра подводит некие итоги года.

    «Новый год – это хороший повод вспомнить прошедшее и подумать о будущем: поставить новые цели и запланировать сделать наконец то, что очень хочешь, но все никак не успевал. Но главное – это приятная возможность собраться в уютном семейном кругу или же в шумной компании друзей, чтобы весело отметить праздник вместе!», - пишет красавица.

    знаменитости фотография Александра Кучеренко модель Новый год праздник телеведущая волосы
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