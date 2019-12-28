Жена Дмитрия Комарова показала новогодний ретро-образ



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instagram.com/aakucherenko

22-летняя украинская модель и телеведущая Александра Кучеренко продемонстрировала новогодний ретро-образ и рассказала о желаниях на Новый год

Звездная красотка позабавила поклонников необычным фото.

По словам девушки, у нее была фотосессия в стиле фильма «Великий Гэтсби», поэтому она в соответственном ретро-наряде.

На ней золотистое ярко-сверкающее платье и серьги в тон, волосы Саши красиво уложены и украшены черной повязкой с перьями, а на ее лице яркий макияж.

На фото также можно увидеть «дорисованные» руки в белых перчатках, которые держат бокалы с шампанским.

instagram.com/aakucherenko

В подписи к снимку Александра подводит некие итоги года.

«Новый год – это хороший повод вспомнить прошедшее и подумать о будущем: поставить новые цели и запланировать сделать наконец то, что очень хочешь, но все никак не успевал. Но главное – это приятная возможность собраться в уютном семейном кругу или же в шумной компании друзей, чтобы весело отметить праздник вместе!», - пишет красавица.