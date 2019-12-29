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    Шоу-биз

    Известно имя победителя десятого сезона «Х-фактора»

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    <p>Победителем десятого сезона &laquo;Х-фактора&raquo; стала подопечная Игоря Кондратюка</p> <div></div> - Известно имя победителя десятого сезона «Х-фактора»

    Победителем десятого сезона «Х-фактора» стала подопечная Игоря Кондратюка

    В суперфинале выступили участники, покинувшие прямые эфиры

    Состоялся суперфинал десятого сезона вокального шоу «Х-фактор». За главный приз и звание победителя юбилейного сезона боролись подопечные Оли Поляковой – Георгий Колдун и Игоря Кондратюка – Элина Иващенко. Зрители голосовали за своего фаворита на протяжении всей недели. В начале гала-концерта ведущая шоу Даша Трегубова закрыла линии для голосования.

    Суперфинал проекта превратился в грандиозный концерт с выступлением самых популярных украинских артистов. Открыл шоу театрализованный номер Тины Кароль. На сцене выступили: Monatik, Verka Serduchka, Alyona Alyona, Alekseev, «Антитіла», Alexander Krivoshapko, Pianoбой и Jamala.

    В суперфинале выступили участники, покинувшие прямые эфиры: Анна Иваница, Артем Забелин, Маша Стопник и Антон Вельбой.

    Перед оглашением результатов зрительского голосования, на сцене «Х-фактора» с новым хитом «Make it Rain Champagne» выступила Верка Сердючка.

    Победителем десятого сезона «Х-фактора» стала подопечная Игоря Кондратюка 17-летняя Элина Иващенко.

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    Х-фактор Рождество Alyona Alyona новости
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