Анджелина Джоли противостоит Мишель Пфайффер в новом трейлере «Малефисенты»



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Фото: imdb

Картина выйдет в прокат 17 октября

Walt Disney Studios опубликовала новый трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» – продолжения истории о знаменитой волшебнице с Анджелиной Джоли в главной роли.

Действие фильма разворачивается спустя несколько лет после событий первой части «Малефисенты». Филипп, давний друг Авроры, делает ей предложение. Однако Малефисента против, так как любовь, по ее мнению, может принести много страданий и боли.

Но Аврора не слушает ее и попадает в семью своего возлюбленного, где их с Малефисентой ждут новые испытания. Волшебнице предстоит выстоять против другой королевы – Ингрид (Мишель Пфайффер). В конце ролика появляются существа, подобные самой Малефисенте, – с рогами и крыльями – и предлагают ей возглавить их.

Режиссером фильма выступил Йоаким Реннинг, а сценарий написала Линда Вулвертон – она же работала и над первым фильмом. Помимо Анджелины Джоли в фильме снялись Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Тэмпл и другие.

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