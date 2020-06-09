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    Жизнь

    Англичанка раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе (фото)

    • Розсилка
    Англичанка раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе (фото)

    Девушка стала придерживаться протеиновой диеты, состоящей преимущественно из мяса

    Англичанка раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

    28-летняя Лора Ми-Бишоп (Laura Mee-Bishop) приняла решение сбросить вес перед венчанием, несмотря на вынужденное нахождение дома. «За последние пару лет у меня развились нездоровые привычки. Например, я перекусывала во время готовки, а размеры моих порций вышли из-под контроля», - призналась невеста.

    Так, героиня материала и ее жених Адам стали придерживаться протеиновой диеты, состоящей преимущественно из мяса. Во многом перейти на новый режим питания им помогли разовые оптовые заказы необходимых продуктов. Таким образом им удавалось составить и распределить меню на несколько недель.

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    Англичанка раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе (фото)
    Англичанка раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе (фото)
    Англичанка раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе (фото)
    Англичанка раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе (фото)
    Англичанка раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе (фото)

     «Количество еды, которое я обычно ела за раз, теперь растянулось на два-три приема пищи», — добавила англичанка, которая уже похудела на четыре килограмма. Вдобавок отмечается, что пара начала выходить на регулярные пятикилометровые пробежки, чтобы поддерживать себя в тонусе.

    Кроме того, благодаря отсутствию трат на вредную еду им удалось сэкономить около 500 фунтов стерлингов за два месяца. По их словам, эти деньги они отложили на свадьбу и медовый месяц. «Мы похудели, отложили деньги и теперь чувствуем себя намного счастливее и здоровее», — подчеркнула Ми-Бишоп.

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