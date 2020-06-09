Англичанка раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе (фото)



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Девушка стала придерживаться протеиновой диеты, состоящей преимущественно из мяса

Англичанка раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

28-летняя Лора Ми-Бишоп (Laura Mee-Bishop) приняла решение сбросить вес перед венчанием, несмотря на вынужденное нахождение дома. «За последние пару лет у меня развились нездоровые привычки. Например, я перекусывала во время готовки, а размеры моих порций вышли из-под контроля», - призналась невеста.

Так, героиня материала и ее жених Адам стали придерживаться протеиновой диеты, состоящей преимущественно из мяса. Во многом перейти на новый режим питания им помогли разовые оптовые заказы необходимых продуктов. Таким образом им удавалось составить и распределить меню на несколько недель.

«Количество еды, которое я обычно ела за раз, теперь растянулось на два-три приема пищи», — добавила англичанка, которая уже похудела на четыре килограмма. Вдобавок отмечается, что пара начала выходить на регулярные пятикилометровые пробежки, чтобы поддерживать себя в тонусе.

Кроме того, благодаря отсутствию трат на вредную еду им удалось сэкономить около 500 фунтов стерлингов за два месяца. По их словам, эти деньги они отложили на свадьбу и медовый месяц. «Мы похудели, отложили деньги и теперь чувствуем себя намного счастливее и здоровее», — подчеркнула Ми-Бишоп.



