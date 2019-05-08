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    Жизнь

    Анна Курникова прогуляла в стильном луке по улочкам Италии

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    Анна Курникова - Анна Курникова прогуляла в стильном луке по улочкам Италии
    Анна Курникова

    37-летняя экс-теннисистка и 43-летний певец отправились в Европу

    Энрике Иглесиас сейчас находится в мировом турне All the hits Live — со своим шоу он приехал в солнечную Италию. В Европу он прилетел с Анной Курниковой. Помимо концертов певец и спортсменка успевают отдохнуть и насладиться местными красотами. В своем Instagram Анна призналась, что в восторге от страны.

    «Люблю Италию», — написала Курникова.

    По улицам Рима Анна гуляла в комфортном стиле. Она надела белую футболку, джинсы skinny, черную кожаную куртку и массивные кроссовки. Свой look звезда дополнила небольшой сумочкой Hermes. Звездная пара прилетела в Европу без детей. Дочка Люси и сын Николас остались с няней. 

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    Анна Курникова прогуляла в стильном луке по улочкам Италии
    Анна Курникова прогуляла в стильном луке по улочкам Италии

    Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в 2001 года на съемках клипа на песню «Escape». Пара не спешит связывать себя узами брака. По словам музыканта, он и так считает Анну своей женой, хотя не отказался бы закрепить этот статус официально.

    Детей звездная пара, судя по всему, оставила с няней. Напомним, селебрити воспитывают двойняшек: дочку Люси и сына Николаса. Детям чуть больше года, и звездная пара часто делится с подписчиками в соцсетях веселыми моментами из их жизни.

    Энрике и Анна вместе уже больше 15 лет, но по-прежнему предпочитают не афишировать свои отношения. Даже беременность теннисистка скрывала вплоть до рождения детей. На концерте в Будапеште певец впервые рассказал о малышах, признавшись им в любви: «Любите своих детей! Я своих люблю безумно!». Вот и сейчас звездная пара не спешит делиться совместными кадрами из своего путешествия.

    Джерело: graziamagazine.ru

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