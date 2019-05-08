Анна Курникова прогуляла в стильном луке по улочкам Италии



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Анна Курникова

37-летняя экс-теннисистка и 43-летний певец отправились в Европу

Энрике Иглесиас сейчас находится в мировом турне All the hits Live — со своим шоу он приехал в солнечную Италию. В Европу он прилетел с Анной Курниковой. Помимо концертов певец и спортсменка успевают отдохнуть и насладиться местными красотами. В своем Instagram Анна призналась, что в восторге от страны.

«Люблю Италию», — написала Курникова.

По улицам Рима Анна гуляла в комфортном стиле. Она надела белую футболку, джинсы skinny, черную кожаную куртку и массивные кроссовки. Свой look звезда дополнила небольшой сумочкой Hermes. Звездная пара прилетела в Европу без детей. Дочка Люси и сын Николас остались с няней.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в 2001 года на съемках клипа на песню «Escape». Пара не спешит связывать себя узами брака. По словам музыканта, он и так считает Анну своей женой, хотя не отказался бы закрепить этот статус официально.

Детей звездная пара, судя по всему, оставила с няней. Напомним, селебрити воспитывают двойняшек: дочку Люси и сына Николаса. Детям чуть больше года, и звездная пара часто делится с подписчиками в соцсетях веселыми моментами из их жизни.

Энрике и Анна вместе уже больше 15 лет, но по-прежнему предпочитают не афишировать свои отношения. Даже беременность теннисистка скрывала вплоть до рождения детей. На концерте в Будапеште певец впервые рассказал о малышах, признавшись им в любви: «Любите своих детей! Я своих люблю безумно!». Вот и сейчас звездная пара не спешит делиться совместными кадрами из своего путешествия.

Джерело: graziamagazine.ru