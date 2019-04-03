Apple сняли рекламный ролик про коробку для пиццы



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Компания работает над новым проектом

Apple показали рекламный ролик своей новой разработки - круглой коробки для пиццы, которую компания запатентовала несколько лет назад. По сюжету сотрудники корпорации работают над созданием как раз-таки этого контейнера. В работе они пользуются новинками Apple - айфонами, айпадами, макбуками, а также Apple Watch и различными приложениями компании.

Коробка для пиццы от Apple представляет собой круглый контейнер с отверстиями на крышке, чтобы тесто не отсырело. Коробку можно использовать, чтобы брать навынос из столовой пиццу или пирог.

Джерело: Esquire