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    Жизнь

    Apple сняли рекламный ролик про коробку для пиццы

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    Apple сняли рекламный ролик про коробку для пиццы

    Компания работает над новым проектом

    Apple показали рекламный ролик своей новой разработки - круглой коробки для пиццы, которую компания запатентовала несколько лет назад. По сюжету сотрудники корпорации работают над созданием как раз-таки этого контейнера. В работе они пользуются новинками Apple - айфонами, айпадами, макбуками, а также Apple Watch и различными приложениями компании.

    Коробка для пиццы от Apple представляет собой круглый контейнер с отверстиями на крышке, чтобы тесто не отсырело. Коробку можно использовать, чтобы брать навынос из столовой пиццу или пирог.

     

    Джерело: Esquire

    Apple новости компания
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