Арнольд Шварценеггер сыграет главную роль в шпионском сериале от Netflix

Предполагается, что съемки начнутся в следующем году

Арнольд Шварценеггер впервые снимется в полноценном современном телесериале. Производством проекту займется студия Skydance Television, а также компания Netflix, которая приобрела его за неизвестную сумму. Сам актер выступает в качестве продюсера шоу. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Детали сюжета пока держатся в секрете. Известно только то, что это будет масштабный шпионский сериал, главными героями станут отец и дочь. Роль отца отведена Шварценеггеру, а дочь сыграет Моника Барбаро ( «Правосудие Чикаго»).

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