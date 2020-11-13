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    Жизнь

    Арнольд Шварценеггер сыграет главную роль в шпионском сериале от Netflix

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    Актер и политик&nbsp;Арнольд Шварценеггер - Арнольд Шварценеггер сыграет главную роль в шпионском сериале от Netflix
    Актер и политик Арнольд Шварценеггер

    Предполагается, что съемки начнутся в следующем году

    Арнольд Шварценеггер впервые снимется в полноценном современном телесериале. Производством проекту займется студия Skydance Television, а также компания Netflix, которая приобрела его за неизвестную сумму. Сам актер выступает в качестве продюсера шоу. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

    Детали сюжета пока держатся в секрете. Известно только то, что это будет масштабный шпионский сериал, главными героями станут отец и дочь. Роль отца отведена Шварценеггеру, а дочь сыграет Моника Барбаро ( «Правосудие Чикаго»).

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    Теги: знаменитости кино актер
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