Ким Кардашьян в микролифчике игриво прикрыла руками пышную грудь (фото)

Модель предстала в соблазнительном образе

40-летняя инстадива Ким Кардашьян появилась перед камерой в тонком белоснежном лифе, который едва удерживал ее бюст. Модель примерила прозрачные сверкающие колготки и трусики. Ким предпочла нежный макияж без ярких оттенков. Она выделила брови, нанесла на веки тени с мерцающим эффектом и накрасила ресницы, сделав взгляд более выразительным.

Фанаты пришли в восторг от красоты Ким. «Так прекрасна!», «Люблю этот гламур», «Самый милый котенок!», «Почему ты такая потрясающая?», «Превосходна», «Боже, она прекрасна!», «Детка, не стесняйся!», «Это моя малышка», «Почему ты придерживаешь бра?», «Красивая, очень красивая женщина», «Ким, ты – королева. Выглядишь сногсшибательно», «Очень горячо», «Тебе точно 40?», «Прекрасные волосы», — высказались фолловеры.

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