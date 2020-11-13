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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в микролифчике игриво прикрыла руками пышную грудь (фото)

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    <p>40-летняя инстадива Ким Кардашьян похвасталась формами в игривой фотосессии</p> <div></div> - Ким Кардашьян в микролифчике игриво прикрыла руками пышную грудь (фото)

    40-летняя инстадива Ким Кардашьян похвасталась формами в игривой фотосессии

    instagram.com/kimkardashian/

    Модель предстала в соблазнительном образе

    40-летняя инстадива Ким Кардашьян появилась перед камерой в тонком белоснежном лифе, который едва удерживал ее бюст. Модель примерила прозрачные сверкающие колготки и трусики. Ким предпочла нежный макияж без ярких оттенков. Она выделила брови, нанесла на веки тени с мерцающим эффектом и накрасила ресницы, сделав взгляд более выразительным.

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    Ким Кардашьян в микролифчике игриво прикрыла руками пышную грудь (фото)
    Ким Кардашьян в микролифчике игриво прикрыла руками пышную грудь (фото)
    instagram.com/kimkardashian/

    Фанаты пришли в восторг от красоты Ким. «Так прекрасна!», «Люблю этот гламур», «Самый милый котенок!», «Почему ты такая потрясающая?», «Превосходна», «Боже, она прекрасна!», «Детка, не стесняйся!», «Это моя малышка», «Почему ты придерживаешь бра?», «Красивая, очень красивая женщина», «Ким, ты – королева. Выглядишь сногсшибательно», «Очень горячо», «Тебе точно 40?», «Прекрасные волосы», — высказались фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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