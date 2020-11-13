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    Шоу-биз

    Чендлер из сериала «Друзья» назвал дату съемок спецвыпуска

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    Актер Мэттью Перри - Чендлер из сериала «Друзья» назвал дату съемок спецвыпуска
    Актер Мэттью Перри

    В феврале текущего года американский телеканал НВО анонсировал дату выхода нового эпизода «Друзей»

    Актер Мэттью Перри, сыгравший в культовом сериале «Друзья» роль Чендлера, назвал возможную дату начала съемок специального выпуска, которую долго время откладывали из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление артист опубликовал в своем Twitter.

    «Воссоединение "Друзей" перенесено на начало марта [2021 года]. Похоже, что нас ждет насыщенный год. И это то, что мне так нравится!» — написал Перри.

    В феврале текущего года американский телеканал НВО анонсировал дату выхода нового эпизода «Друзей». Тогда ее запланировали на май 2020 года. О формате эпизода не сообщалось. О продолжении сериала заговорили в 2019 году, однако актеры и режиссеры опровергали возможность возобновления ситкома.

    «Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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