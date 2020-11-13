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    Шоу-биз

    Коронавирус не помеха: Киану Ривз устроил вечеринку по окончании съемок «Матрицы 4»

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    Актер Киану Ривз - Коронавирус не помеха: Киану Ривз устроил вечеринку по окончании съемок «Матрицы 4»
    Актер Киану Ривз

    На мероприятии присутствовали около 200 человек

    Актер Киану Ривз вместе со съемочной командой фильма «Матрица 4» устроил вечеринку по случаю завершения производства картины. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

    Несмотря на карантин в Германии, съемочная группа организовала вечеринку в студии Babeisberg в Потсдаме. Среди гостей были Киану Ривз со своей подругой художницей Александрой Грант, а также создатели франшизы «Матрица» Лана и Лилли Вачовски.

    На мероприятии, по информации издания, присутствовали около 200 человек. «Всем сделали экспресс-тест на Covid-19. Гости должны были быть в масках, но многие пришли без них», — рассказал газете один из гостей вечеринки.

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    Теги: актер коронавирус
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