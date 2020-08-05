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    Жизнь

    Арнольд Шварценеггер умилил фанатов фото с бывшей женой и четырьмя детьми

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    Легендарный актер и бывший губернатора Калифорнии&nbsp;Арнольд Шварценеггер с семьей - Арнольд Шварценеггер умилил фанатов фото с бывшей женой и четырьмя детьми
    Легендарный актер и бывший губернатора Калифорнии Арнольд Шварценеггер с семьей

    «Все четверо как на подбор», — пишут в комментариях интернет-пользователи

    30 июля Арнольд Шварценеггер отпраздновал 73-летие. Праздник прошел в тихом семейном кругу. Поздравить легендарного актера и бывшего губернатора Калифорнии собрались его дети и бывшая жена Мария Шрайвер. Снимком с торжества в своем Инстаграме поделился сын знаменитости — Патрик.

     «Изо всех сил стараюсь улыбаться, но не могу из-за дурацкого зуба мудрости. С днем рождения, папа!» — написал в блоге наследник Арни. Поклонники с трудом смогли отвести взгляд от трогательного семейного снимка. Интернет-пользователи считают, что все дети Шварценеггера стали невероятно привлекательными.

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    Арнольд Шварценеггер умилил фанатов фото с бывшей женой и четырьмя детьми
    Арнольд Шварценеггер умилил фанатов фото с бывшей женой и четырьмя детьми

    «Все четверо как на подбор», «Какая дружная семья, приятно посмотреть», «До чего же красивые дети у вас с Марией», «Кристина выросла в такую красотку», «У Кэтрин просто невозможно очаровательная улыбка», «Ты должен гордиться такими невероятными детьми», — пишут в комментариях интернет-пользователи.

    Ранее сообщалось, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

    Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.

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