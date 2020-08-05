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    Шоу-биз

    Мокрая Настя Каменских в бикини засветила красивую грудь

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    <p>33-летняя певица Настя Каменских порадовала фанатов соблазнительными кадрами</p> <div></div> - Мокрая Настя Каменских в бикини засветила красивую грудь

    33-летняя певица Настя Каменских порадовала фанатов соблазнительными кадрами

    instagram.com/kamenskux

    Артистка похвасталась роскошным бюстом

    33-летняя певица Настя Каменских во время долгожданного отпуска в Турции отказалась от макияжа и сложных причесок. Исполнительница песни «Попа, как у Ким» отдает предпочтение натуральности и не стесняется демонстрировать ее в публичном пространстве.

    Настя поделилась честным селфи на фоне Черного моря. Поп-звезда опустила солнцезащитные очки и томно посмотрела в камеру. Каменских похвасталась грудью в черном лифе от бикини. Артистка дополнила пляжный образ украшением со словом «любовь».

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    Мокрая Настя Каменских в бикини засветила красивую грудь
    Мокрая Настя Каменских в бикини засветила красивую грудь
    Мокрая Настя Каменских в бикини засветила красивую грудь
    instagram.com/kamenskux

    «Любовь лежит в основе всего! Любовь к близким и родным людям, к вам, мои дорогие, к себе, людям и всему, что окружает и происходит в жизни, и к самой жизни - это самый большой дар! Именно любовь дарит настоящее счастье!», - поделилась Настя мыслями в тему.

    Фанаты певицы не скрывали своего восхищения ее красотой. «Какой загадочный взгляд», «Самая красивая брюнетка», «Как же Потапу повезло!», «Почему ты не моя жена!», «Аппетитные формы», - написали фолловеры.

    Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.

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    знаменитости Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес селфи
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