Бити з любов'ю. Усик розказав Оксані Марченко про бокс і церкву

Шлях до Бога, за словами боксера, у нього склався за вельми трагічних обставин

У кінопроєкті Оксани Марченко «Паломница» знявся воцерковлений боксер

Боксер Олександр Усик з'явився в першій серії скандально відомого кінопроєкту дружити Віктора Медведчука Оксани Марченко. Нагадаємо, багатосерійний фільм присвячений церкві Московського патріархату. Його виробництво благословив предстоятель РПЦ в Україні митрополит Онуфрій.

На цей час вийшла тільки перша частина фільму.

Спортсмен Усик розказав Оксані Марченко про свій шлях до Бога, а також про божу підтримку церкви у боксі. За словами Олександра, він б'є суперників у ринзі з любов'ю, а його рушійною силою є не гроші, а досягнення цілей.

«У мене немає агресії до жодного опонента. У мене немає такого, що хочу зробити йому боляче, такого немає. Перед кожним поєдинком я молюся не тільки про те, щоб Всевишній допоміг мені вийти своїми ногами з рингу, а й моєму опонентові. Всевишній дав створити цей вид спорту, але він не сказав, «Будь агресивний, або бий його сильно і ненавидь його». Ні. Можна ж з любов'ю бити. Мене мотивує досягнення цілей, які я ставлю, тобто, подолання труднощів. Мене не мотивують гроші, мене не мотивують замки, машини і так далі. мене мотивує подолання того, до чого я йду», – розказав Усик.

Перед кожними змаганнями супертяж молиться та дотримується посту.

«Якось я ослухався духовного наставника. Намагався тримати піст і тренуватися при цьому. І тижнів через два мене фізично шибонуло. Я подзвонив наставнику, а він каже: в телефоні лазиш в пост? Відповідаю – так. Знову питає: розмовляєш увечері з компаніями? Розмовляю. Він мені каже – ти краще з'їж шматочок м'яса, але не розмовляй в натовпі. Краще почитай Святе письмо», – розповів спортсмен.

Шлях до Бога, за словами боксера, у нього склався за вельми трагічних обставин. Ще в дитинстві він переніс важку хворобу, яка могла коштувати спортсмену життя.

«Я захворів і почув розмову мами з лікарем, що я, можливо, не зможу витягнути цю хворобу. І батюшка прийшов до церкви, я готувався, як би до зустрічі з Богом, питав у нього, як це, як він зустрічає, що треба говорити. Батюшка здивовано дивився на мене (мені було 7-8 років) і каже: «Ти чому про смерть взагалі говориш? Єдиному, кому вирішувати, помреш ти чи ні, це Всевишньому», – поділився Усик.

Як повідомлялося раніше, у серіалі «Паломница» дружини нардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко з’явиться відвертий українофоб Борис Корчевніков, якому заборонено в’їзд в Україну. Сам він є гендиректором телеканалу «Спас», який пов’язаний із Російською православною церквою і який транслюватиме телепродукт Марченко.

Також у фільмі знімається намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Вишгородський й Чорнобильський Павло. А ще людей повчатиме колишня соратниця Януковича Ганна Герман, яку Оксана Марченко вважає своїм політичним кумиром.

Програма «Паломница» мала виходити на телеканалі Zik, який заблокували після введених санкцій. Тому Марченко знайшла інший майданчик, де презентувала свій проєкт. Ефір надасть телеканал Російської православної церкви.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.