Марченко зняла у фільмі «Паломниця» російського пропагандиста, який шукав спасіння в монастирі в Україні

Відвертий українофоб Борис Корчевніков, якому заборонено в’їзд в Україну, побував у Святогірській лаврі

Російський пропагандист, відвертий українофоб Борис Корчевніков, якому заборонено в’їзд в Україну, побував у Святогірській лаврі, що на Донеччині (підконтрольна Україні територія, – ред.). Він не лише без будь-яких перешкод відвідав монастир, а й устиг знятися у чергові серії проєкту куми Путіна Оксани Марченко «Паломниця».

Корчевніков розповів, здійснює паломництво та молиться, бо має пухлину слухового нерва.

– Її видаляють, але мені цього не можна робити, бо я б тоді втратив слух зовсім. У мене праве вухо не чує з дитинства. Доводиться з нею жити, – звіряється Оксані Марченко Корчевніков.

Пропагандист також зізнається, що боїться смерті. Але запевняє, що хвороба – його порятунок від марнославства.

– Частіше за все я прошу в молитвах, щоб слух повернувся. Але він не повертається. Інколи мені здається, що я знаю, чому Господь так чинить. Якби у мене було все добре зі здоров’ям, мене могло би сильно «занести», я напевне би дуже загордився, впав би в якість великі гріхи. Ця моя хвороба мене рятує, – каже Корчевніков.

Як відомо, Борис Корчевніков – телеведучий «Россия-1». Він також є гендиректором телеканалу «Спас», який пов’язаний із Російською православною церквою і який транслюватиме телепродукт Марченко.

Борис Корчевніков відвідував окупований Крим. У 2014 році СБУ забороняла йому та іншим російським пропагандистам в'їжджати до України.

Раніше дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.

Також боксер Олександр Усик з'явився в першій серії скандально відомого кінопроєкту «Паломница». Опісля Усик розповів, як потрапив у фільм. За його словами, спеціально він не для кого не знімався. А кадри з ним взяті зі старого інтерв’ю з дружиною Віктора Медведчука.

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