Мережа святкує завершення серіалу «Паломниця» смішним відео

Блогерка нагадала, як Марченко у стрічці палко і завзято цілувала ікони, мощі та навіть череп

Телеведуча-мільярдерка та кума російського президента Володимира Путіна Оксана Марченко завершила показ першого сезону свого пропагандистського фільму «Паломниця».

Із цієї нагоди блогерка Тетяна Микитенко змонтувала жартівливе відео, у якому нагадала, як Марченко у стрічці палко і завзято цілувала ікони, мощі та навіть череп.

Нагадаємо, у своєму фільмі «Паломниця» Оксана Марченко неодноразово показувала культурних та політичних діячів, які мають відверту антиукраїнську позицію.

Раніше мільярдерка Оксана Марченко подоїла корову.

Крім того, кума Путіна приміряла на себе образ жебрачки. У черговій серії Марченко розігрувала сценки, ніби просить подаяння під Покровським Голосіївським чоловічим монастирем.

Марченко начепила перуку, одягла лахміття та поспілкувалася із бідними людьми, які змушені надіятися на милостиню біля монастиря. Згодом Марченко сіла в свою автівку BMW та почала розмірковувати про злидні та «брудних, хворих та вошивих людей».

Раніше повідомлялося, що Оксана Марченко вважає колишню соратницю Януковича Ганну Герман своїм політичним орієнтиром.

Також кума Путіна Оксана Марченко у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» з’явилася у компанії російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує окупацію Криму.

До слова, Марченко зняла у фільмі «Паломниця» російського пропагандиста, який шукав спасіння в монастирі в Україні. Раніше вона похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.

Як відомо, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов'язана з його бізнесом в окупованому Криму.

Читайте також: