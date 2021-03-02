«Анна Герман – это же умище». Марченко назвала свій орієнтир у політиці

Марченко підтримала канал, який створили «журналісти Медведчука»

Телеведуча, кума російського президента та дружина одіозного політика Віктора Медведчука Оксана Марченко вважає колишню соратницю Януковича Ганну Герман своїм політичним орієнтиром. Про це вона заявила в етері каналу «Перший Незалежний», який створили «журналісти Медведчука» та який в Україні відключили від мовлення.

У Марченко запитали, чим вона відрізнятиметься від лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко, колишньої народної депутатки Олександри Кужель, радниці Януковича Ганни Герман, народної депутатки від «Європейської солідарності» Ірини Геращенко. Дружина Медведчука заявила, що їй доведеться ще працювати над тим, щоби досягти схожого рівня.

«Ви мені таку планку поставили. Мені до цих жінок ще йти та йти. Дуже легко сказати – жінки-політики. А спробуйте досягнути такий висот, як вони. Це ж «мозгище та умище». Ганна Миколаївна для мене є прикладом в багатьох речах», – розповіла Марченко. Цієї миті вона подивилася на соратницю Януковича, яка сиділа в залі. Ганна Герман кивнула головою, видно, їй сподобалася така «оцінка» від куми Путіна.

Нагадаємо, Марченко звинуватила Зеленського, який застосував проти неї санкції, в «аморалці». Також вона розповіла про свої політичні плани. Зокрема дружина Медведчука не спростувала чуток, що йтиме в президенти України.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Марченко оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». Себе та Віктора Медведчука назвала «майбутнім України». Відео, на якому Марченко оголошує про рішення вступити до партії свого чоловіка, стало джерелом для числених фотожаб.

Нагадаємо, телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції.

Водночас секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов під час брифінгу заперечив, що РНБО має стосунок до відключення нового каналу від супутникового мовлення.