Уилл Смит подарил жене поездку на Багамы после того, как она призналась в измене



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Голливудский актер Уилл Смит и его супруга Джада Пинкет Смит

Поклонники пары надеются, что совместный отдых пойдет на пользу звездному браку

Уилл Смит и его супруга Джада Пинкет Смит пытаются восстановить свой брак, который подвергся серьезным испытаниям. Как сообщает портал PageSix, на днях пара прилетела на один из популярных курортов на Багамских островах в компании со своей 19-летней дочери Уиллоу. Предполагается, что таким образом семья сможет вернуть гармонию в отношения.

Напомним, что незадолго до этого жена популярного актера призналась в измене в эфире популярного шоу. Она рассказала, что завела роман на стороне с 27-летним музыкантом Аугустом Алсином.

В Сети ходили слухи о том, что Уилл лично дал согласие на эту интрижку, поскольку их отношения с женой превратились из романтических в партнерские или даже дружеские. Однако позднее артист опроверг эти слухи.

Джада призналась, что 5 лет назад они с мужем находились на грани развода. Аугуст тогда помог ей пережить депрессию, но, по ее словам, их роман продлился недолго. Позже муж смог простить ее измену, и им удалось наладить отношения благодаря семейной терапии, но ее публичное признание вновь разбередило старые раны.