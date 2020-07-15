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    Шоу-биз

    «Тело сексуальной богини». Алессандра Амбросио топлес произвела фурор (фото)

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    <p>39-летняя бразильская топ-модель Алессандра Амбросио порадовала поклонников горячим образом</p> <div></div> - «Тело сексуальной богини». Алессандра Амбросио топлес произвела фурор (фото)

    39-летняя бразильская топ-модель Алессандра Амбросио порадовала поклонников горячим образом

    instagram.com/alessandraambrosio/

    Модель предстала в полуобнаженном виде

    Звезда Victoria's Secret Алессандра Амбросио позировала в объективе популярного фотографа Мэта Абада. Его вдохновляет красота обнаженного женского тела и экзотическая природа. Мэт путешествует по миру, но ради совместной работы с Алессандрой прилетел в Санта-Монику, штат Калифорния.

    Бразильянка выбрала для фотосессии образ под стать жаркой погоде тихоокеанского побережья на западе США. На Амбросио было лишь полотенце, прикрывшее обнаженную грудь, и трусики от бикини.

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    «Тело сексуальной богини». Алессандра Амбросио топлес произвела фурор (фото)
    «Тело сексуальной богини». Алессандра Амбросио топлес произвела фурор (фото)
    «Тело сексуальной богини». Алессандра Амбросио топлес произвела фурор (фото)
    instagram.com/alessandraambrosio/

    Амбросио собрала руки у груди так, что та едва не «выглянула» из-под полотенца. Звезда подиумов сделала игривый взгляд и чувственно приоткрыла рот. «Баланс - это не что-то, что ты можешь найти, а то, что ты сам создаёшь», - процитировала Алессандра мотивационного тренера Яну Кингсфорд.

    Эротические кадры произвели сильное впечатление на фолловеров звезды. В комментариях появилось множество эмоджи с огненным пламенем и сердцами.

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