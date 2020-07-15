«Тело сексуальной богини». Алессандра Амбросио топлес произвела фурор (фото)



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39-летняя бразильская топ-модель Алессандра Амбросио порадовала поклонников горячим образом instagram.com/alessandraambrosio/

Модель предстала в полуобнаженном виде

Звезда Victoria's Secret Алессандра Амбросио позировала в объективе популярного фотографа Мэта Абада. Его вдохновляет красота обнаженного женского тела и экзотическая природа. Мэт путешествует по миру, но ради совместной работы с Алессандрой прилетел в Санта-Монику, штат Калифорния.

Бразильянка выбрала для фотосессии образ под стать жаркой погоде тихоокеанского побережья на западе США. На Амбросио было лишь полотенце, прикрывшее обнаженную грудь, и трусики от бикини.

Амбросио собрала руки у груди так, что та едва не «выглянула» из-под полотенца. Звезда подиумов сделала игривый взгляд и чувственно приоткрыла рот. «Баланс - это не что-то, что ты можешь найти, а то, что ты сам создаёшь», - процитировала Алессандра мотивационного тренера Яну Кингсфорд.

Эротические кадры произвели сильное впечатление на фолловеров звезды. В комментариях появилось множество эмоджи с огненным пламенем и сердцами.